61 jaar geleden dat de rode lantaarn in eerste klasse nog zoveel punten had

Het is een magere troost voor Waasland-Beveren, maar met 19 punten doet de hekkensluiter het eigenlijk nog niet zo slecht. Het is immers van 1959-60 geleden dat de laatste in de stand na 21 speeldagen nog zoveel punten had. Toen stond Beringen FC op de laatste plaats met – omgerekend naar het driepuntensysteem – eveneens 19 punten. Het had net als Waasland-Beveren vijf zeges, ook al het meeste in 61 jaar voor de laatste in de stand.