Bas Van ‘t Wout volgt Wiebes op als minister van Economische Zaken

Bas van ‘t Wout volgt Eric Wiebes op als de Nederlandse minister van Economische Zaken en Klimaat, bevestigen ingewijden na berichtgeving van de Telegraaf. Wiebes zei afgelopen vrijdag niet verder te willen als ontslagnemend minister, nadat het kabinet aftrad vanwege het vernietigende rapport over de toeslagenaffaire.

Van ‘t Wout is nu staatssecretaris van Sociale Zaken. Zijn taken worden overgenomen door minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) totdat er een nieuw kabinet is, schrijft de Telegraaf.

Wiebes zei vrijdag niet verder te willen in het kabinet van lopende zaken, vanwege zijn rol in de toeslagenaffaire. Hij zei zich er “niet schuldig, wel heel zwaar medeverantwoordelijk” over te voelen. Hij worstelde er naar eigen zeggen al een tijdje mee, meer dan hij eerder had toegegeven. “Ik kan het moeilijk van me afzetten, het is eigenlijk in me gaan zitten”, zei hij toen.

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) werd benoemd als tijdelijke opvolger van Wiebes totdat er permanente vervanging zou worden gevonden. Dat Wiebes vertrok, zou geen invloed hebben op de totstandkoming van de eerder aangekondigde steunpakketten, zeiden Van Nieuwenhuizen en minister Wopke Hoekstra (Financiën).

Op 17 maart vinden in Nederland verkiezingen plaats.