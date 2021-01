Na scholen in Kontich en Edegem sluit ook de Sint-Pietersschool in Mechelen en de bijhorende kinderopvang Ferm. En dit tot en met maandag 25 januari. Dat staat te lezen op de Facebook-pagina van de school.

Foto: Facebook

Voorlopig is het onduidelijk of er een uitbraak is met de Britse variant. Maar er zouden meerdere Covid-besmettingen zijn vastgesteld.