Hernan Losada achterna? Ook Beerschot-speler Tarik Tissoudali droomt van de MLS

In de spelerskern van DC United is nog plek voor één ‘Designated Player’, een buitenlandse speler die het loonplafond van $504,375 mag overschrijden. Eén speler van Beerschot zou zijn ex-coach gerust over de plas willen volgen: Tarik Tissoudali.

De Nederlandse Marokkaan is na dit seizoen einde contract op het Kiel en liet al meermaals vallen dat hij niet weigerachtig zou staan tegenover een lucratief exotisch aanbod. In tegenstelling tot Raphael Holzhauser heeft Tissoudali nog geen nieuwe verbintenis ondertekend bij Beerschot. Er werd al gepolst bij de entourage van Losada, maar een transfer is nu niet aan de orde. De eerste prioriteit van Losada is een diepe spits.