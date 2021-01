Eden Hazard en Thibaut Courtois krijgen er een nieuwe ‘Galactico’ bij: “Real heeft contract van 44 miljoen klaarliggen”

Het hing al een tijdje in de lucht, maar volgens de Spaanse media is het nu rond. David Alaba trekt komende zomer als vrije speler naar Real Madrid.

Alaba pakte vorig jaar met Bayern de treble (landstitel, DFB-Pokal en Champions League), maar gaf aan geen nieuw contract te willen tekenen in München. De Oostenrijkse alleskunner mocht vanaf 1 januari dus spreken met andere clubs aangezien hij volgende zomer einde contract is.

“We hebben er alles aan gedaan om tot een akkoord te komen”, aldus Bayern-baas Karl-Heinz Rummenigge over de situatie. “We hebben vele gesprekken gevoerd en wilden een antwoord voor eind oktober. Dat is er niet van gekomen en ik weet niet of we nog opnieuw gaan spreken. Ons aanbod was fair, maar hij heeft het niet aanvaard.”

Er kwamen heel wat topclubs af op Alaba. Van PSG tot Juventus en Manchester City, maar Real was volgens de geruchten altijd optie nummer één voor de 28-jarige Oostenrijker. Volgens onder anderen Marca is er nu een akkoord gevonden tussen beide partijen. De Koninklijke zou een contract van vier jaar ter waarde van 44 miljoen euro (11 miljoen per jaar dus) hebben klaarliggen voor Alaba. De medische testen zou hij intussen al met succes doorstaan hebben.

Alaba zou zo ploegmaat worden van Eden Hazard en Thibaut Courtois. En bovendien wat druk zetten op Sergio Ramos. De Madrileense kapitein zit al een tijdlang vast in onderhandelingen over een contractverlenging en ziet met Alaba een stevige concurrent opduiken.

Intussen werd Eden Hazard gelinkt aan… Fenerbahçe. Hasan Cetinkaya, voormalig voorzitter van de Turkse club en vriend van de Belgische voetballer, vertelde in een interview met Ajanssport een opmerkelijke anekdote over de Rode Duivel.

“Hazard is een oude vriend van mij”, aldus de Turk. “Ik ken hem al sinds mijn tienerjaren en hij speelde toen nog voor Lille. Hij heeft altijd een ongelooflijke sympathie gehad voor Fenerbahçe en gaf me zijn woord: Hasan, ooit zal ik voor Fenerbahçe spelen. Maar ik weet niet wanneer dat zal zijn.”

Het deed het Spaanse SPORT plots de suggestie maken dat Hazard door zijn “mindere prestaties” bij Real misschien op weg is naar Turkije. Maar die kans lijkt wel héél klein.