Kapitaalinjectie van 60 miljoen voor Lineas

Goederenspooroperator Lineas krijgt een kapitaalinjectie van 60 miljoen euro. De verse middelen komen van hoofdaandeelhouder Argos Wityu, de federale overheid en twee banken. Spoorwegmaatschappij NMBS stapt uit het bedrijf. Dat schrijft De Tijd.

Het steunpakket zat al een tijdje in de pijplijn voor het door corona geplaagde en met schulden beladen Lineas (het vroegere B-Logistics). De coronacrisis verstoorde de aanvoerlijnen van goederen naar bedrijven: tijdens de eerste lockdown in maart-april bedroeg de volumedaling tot 40 procent, en ook in de herfst zat de sector nog altijd 10 tot 15 procent onder zijn normale volumes.