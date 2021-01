Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA): “Niet op grond van één besmetting hele scholen sluiten”

Paniekvoetbal is geen optie voor Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). Ook niet nu de Britse coronavariant circuleert. “We gaan niet op grond van één besmetting hele scholen in quarantaine plaatsen”, zegt hij in ‘De ochtend’ op Radio 1.

“Het is belangrijk dat we goed inschatten om hoeveel besmettingen het gaat, hoeveel gezinnen er getroffen worden en of het om volwassenen of kinderen gaat. Op basis daarvan kunnen we beslissingen nemen.”

Maatregelen op maat dus. Maar wat met de krokusvakantie? “Bedoeling is deze week uitsluitsel te geven. Morgen zit ik daarover samen met het onderwijsveld met een 50-tal vertegenwoordigers. Daar zal ik een voorstel doen.”

Komt er een week bij? En wanneer dan precies? Voor of na de krokusvakantie? “Dat hangt af van virologen. Die zullen vanuit gezondheidsperspectief oordelen. We gaan enkel iets ondernemen als het absoluut nodig is.”

Ook de mondmaskerplicht in scholen komt morgen op de tafel te liggen.

