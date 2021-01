Boeing 737 MAX mag ook in Canada weer vliegen, in Europa geldt nog vliegverbod

De 737 MAX-toestellen van de Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing mogen vanaf woensdag weer vliegen in Canada. Dat heeft de Canadese transportautoriteit aangekondigd. Luchtvaartmaatschappij WestJet zou donderdag al een eerste vlucht uitvoeren met een 737 MAX.

Transport Canada maakte dinsdag bekend dat het verbod op commerciële vluchten met de 737 MAX in het Canadese luchtruim vanaf woensdag opgeheven wordt. De autoriteit heeft ook een richtlijn gepubliceerd met de wijzigingen die vereist zijn om de toestellen weer toe te laten.

Volgens Canadese media zal WestJet donderdag al een 737 MAX inzetten, op een vlucht tussen Calgary en Toronto. Air Canada zou het toestel vanaf februari weer activeren op vluchten binnen Canada.

De 737 MAX werd in maart 2019 wereldwijd aan de grond gezet na twee crashes in enkele maanden tijd, waarbij 346 doden vielen. De Verenigde Staten en Brazilië schrapten het vliegverbod in november vorig jaar.

In Europa geldt er nog altijd een vliegverbod. De Europese luchtvaartautoriteit EASA zei eerder de opheffing ervan rond midden januari te verwachten.