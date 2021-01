Man (22) die kitten wurgde tijdens ‘donkere periode’ moet boete betalen

Gent / Ronse - Een man (22) uit Ronse werd dinsdag door de Gentse rechtbank veroordeeld tot het betalen van een boete nadat hij zijn kitten wurgde.

“Dat was een donkere periode in zijn leven en toen hij heeft iets gedaan wat niet door de beugel kan. Laat ons daar duidelijk over zijn.” Zo getuigde de advocaat van een man (22) uit Ronse die zijn kitten wurgde.

De man werd vorig jaar voor de rechtbank van Gent gedagvaard en dinsdag werd hij veroordeeld tot het betalen van een boete van 1.600 euro, waarvan 800 euro met uitstel.

Volgens de man zijn advocaat probeert de man nu opnieuw zijn rug te rechten na deze ‘donkere periode’. “Hij is namelijk in begeleiding bij een psycholoog om de trauma’s uit zijn verleden te verwerken en doet vrijwilligerswerk.”