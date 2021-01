Jean-Marie Le Pen op zijn 92ste getrouwd (en dochter Marine wist van niks)

Jean-Marie Le Pen, de oprichter van het Front National, de Franse extreemrechtse partij en voorloper van het huidige Rassemblement National, is zaterdag voor de kerk getrouwd met Jany (Jeanne-Marie) Paschos. Een katholiek-traditionalistische priester zegende het huwelijk in.

De 92-jarige Jean-Marie Le Pen en de 88-jarige Jany zijn al sinds 1991 voor de wet een koppel. Het religieuze huwelijk, voltrokken door een priester van de traditionalistische lijn (die teruggrijpt naar de katholieke leer van voor het Tweede Vaticaans Concilie), had zaterdag plaats in hun huis in Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine). De bisschop van Nanterre had daar de toestemming voor gegeven. Volgens een intimus van de ex-politicus was het huwelijk “een bewijs van spirituele romantiek”.

Voor Jean-Marie Le Pen was het zijn tweede kerkelijk huwelijk. In 1987 scheidde hij van Pierrette Lalanne, de moeder van zijn drie dochters. Zij was ervandoor met de auteur van een biografie over de stichter van het Front National. Pittig detail: niet een van Le Pens dochters was uitgenodigd voor de ceremonie. Meer zelfs, Marine Le Pen – die haar vader in 2011 opvolgde aan het hoofd van de partij die vandaag Rassemblement National heet – “was totaal niet op de hoogte”, aldus een partijwoordvoerder. Officieel mogen de plooien tussen vader en dochter dan al gladgestreken zijn na enkele jaren van openlijke ruzie, er zit duidelijk nog altijd veel ruis op de communicatie.