Deze maatregelen op en buiten school stellen experts voor als coronasituatie verslechtert

De Risk Assessment Group (RAG), het wetenschappelijke adviesorgaan van de federale overheid, is het niet eens geraakt over de uitbreiding van de mondmaskerplicht in de klas vanaf 10 jaar. Wel adviseren ze dat kinderen vanaf het vijfde leerjaar een masker dragen op het openbaar vervoer en in winkels als de epidemie weer aan kracht wint. Maar dat is niet de enige maatregel die wordt aangeraden.