Drie jongemannen komen om het leven bij aanrijding met trein, geen van hen had rijbewijs

Herne -

De drie personen die maandagavond om het leven zijn gekomen toen hun voertuig in Herne werd aangereden door een trein, zijn drie mannen van 21 en 18 jaar oud uit Edingen. Dat meldt het parket Halle-Vilvoorde dinsdag. Wie van de drie het voertuig bestuurde, is nog onduidelijk. Wel had geen van hen een rijbewijs, aldus nog het parket.