Een 41-jarige vrouw uit Lokeren moest voor de rechtbank verschijnen omdat ze in maart van vorig jaar haar vriend heeft neergestoken. Volgens haar een rechtstreeks gevolg van de coronacrisis. Ze riskeert vijf jaar cel. “We zaten door de lockdown te veel op elkaars lip.”

De feiten vonden plaats diep in de ochtend van 29 maart. Natascha V. had ruzie gekregen met haar vriend en voelde zich naar eigen zeggen door hem “in de hoek gedreven”. In wat volgde stak ze de man met ...