Steven Van Gucht over coronabesmettingen: “Een fragiel evenwicht met een plateau dat veel hoger ligt dan we zouden willen”

Het aantal vastgestelde nieuwe besmettingen met het coronavirus zit in het algemeen in dalende lijn, maar neemt wel nog toe in bepaalde leeftijdsgroepen. “De toename is momenteel het meest uitgesproken bij kinderen onder 10 jaar. In die groep is er een stijging van 27 procent”, zegt viroloog Steven Van Gucht. Ook de mutanten verspreiden zich meer.

In de groep van 30- tot 60-jarigen en bij de kinderen en jongeren onder 20 jaar neemt het aantal besmettingen nog toe, blijkt uit de gegevens van gezondheidsinstituut Sciensano. De jongste kinderen springen eruit in de statistieken.

“Deze week werden er bij kinderen onder 10 jaar 532 besmettingen vastgesteld, de week daarvoor 419”, aldus Van Gucht op de persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum. “Maar over het algemeen zijn er in die groep nog altijd een pak minder besmettingen dan bij oudere leeftijdsgroepen. We zien deze toename ook voornamelijk in Vlaanderen.”

Een stijging van 27 procent, meer dan een kwart, tegenover de week ervoor. Hoe dat komt?

“Eigenlijk is het vrij logisch dat we de cijfers bij kinderen zien stijgen aangezien de scholen opnieuw open zijn. Maar er wordt ook meer getest. We moeten die reële toename dus proberen te onderscheiden van het testeffect. We zien ook dat als het virus circuleert het ook het geval is bij jonge kinderen. Het heeft dus gewoon te maken met de algemene circulatie.”

“Het feit dat de voorbije twee dagen ook massaal kinderen getest zijn door die uitbraken, kan komende dagen invloed hebben op die besmettingscijfers bij kinderen. Daar moeten we rekening mee houden. Maar het zal natuurlijk afhangen van de resultaten van die testen”

“Bij de 10- tot -19-jarigen ligt het absolute cijfer veel hoger, we tellen zo’n 1.500 besmettingen, een stijging van 2 procent. En dan zijn schommelingen niet meteen zichtbaar. Bij de kinderen jonger dan 10 jaar lijkt het plots wel een groot verschil te maken omdat de absolute cijfers veel lager liggen. Als er dan meer besmettingen zijn ga je dat procentueel sneller zien.”

Minder besmettingen onder tachtigplussers

Goed nieuws is er wel over de groep tachtigplussers, die het vaakst zware symptomen krijgen. Daar is er volgens Van Gucht een daling van de besmettingen met 20 procent. Bovendien zijn intussen al meer dan 100.000 bewoners en personeelsleden van woon-zorgcentra gevaccineerd. Het is nog steeds de bedoeling om de inspuiting van de eerste van twee dosissen in alle woon-zorgcentra af te ronden in januari.

Tussen 9 en 15 januari werden elke dag gemiddeld 2.017,7 nieuwe besmettingen geregistreerd, een daling met 2 procent in vergelijking met een week eerder. Het aantal besmettingen daalt voor het eerst in meer dan twee weken.

Van Gucht spreekt over een plateaufase. “Eigenlijk zitten we sinds eind november in een plateaufase met 2.000 tot 3.000 nieuwe besmettingen per dag. We doen het daarmee beter dan in vele buurlanden, maar het blijft een fragiel evenwicht met een plateau dat veel hoger ligt dan we zouden willen.”

Sinds begin dit jaar verplaatsen we ons meer voor het werk. En dat verontrust Van Gucht. “Op het vlak van de mobiliteit zitten we op het niveau van voor december. En dat zet druk op de cijfers. (...) Daarom deze oproep: in België moeten we nog meer inzetten op thuiswerk.”

In Limburg stijgen de cijfers met 8 procent, in West-Vlaanderen met 2 procent. “Dat is te wijten aan uitbraken in de woon-zorgcentra en een ziekenhuis afgelopen week”, verklaart Van Gucht.

Antwerpen heeft nog steeds het hoogst aantal besmettingen, gevolgd door Oost- en West-Vlaanderen.

Ziekenhuisopnames

Ook het aantal ziekenhuisopnames vertraagt. Tussen 12 en 18 januari werden elke dag gemiddeld 115,9 mensen opgenomen in het ziekenhuis (-9 procent). Er liggen nu 1.974 in het ziekenhuis (+4 procent), van wie 369 op de intensieve zorg. En dat is twee procent lager dan een week ervoor.

Er stierven ook minder mensen. “Het gemiddelde per dag ligt nu op 50 te betreuren slachtoffers, dat is acht procent lager dan een week eerder”, aldus Van Gucht.

Britse en Zuid-Afrikaanse variant

Het aantal gevallen met de Britse variant zal opnieuw toenemen. “Al wil ik hierbij benadrukken dat wat betreft het aantal uitbraken het de goede kant uitgaat. Het aantal neemt af in woon-zorgcentra, maar ook in scholen. Wel wordt er meer melding gemaakt van meer besmettingen met ook meer besmettelijke varianten. 91 gevallen van de Britse en 7 van de Zuid-Afrikaanse variant werden al onderzocht in het referentielabo van de KU Leuven. Intussen zijn het er een pak meer.”

Al nuanceert Van Gucht ook. “Het aantal positieve stalen met de Britse variant bedraagt minder dan 5 procent van alle stalen. Er is daarom nood aan meer representatieve data. Momenteel wordt er specifiek op gezocht en dat geeft een vertekend beeld.” Binnenkort verandert dat. “Dan zal 1 op de 50 positieve stalen genetisch gekarakteriseerd zal worden. Zo zullen we een beter zicht krijgen op de evolutie en verspreiding van de varianten.”

Intussen blijkt ook uit studies dat Nelly - zoals Britse wetenschappers de mutant noemen- 40 procent besmettelijker is dan de klassieke variant. “Elders in wereld duiken er nog andere varianten, die vermoedelijk of mogelijk nog besmettelijker zijn. Maar dat is een normaal proces: de varianten gaan in competitie met mekaar. Uiteindelijk zal het meest fitte virus overleven.”

“Daarom is het belangrijk het coronavirus goed te blijven bestrijden los van de varianten”, besluit Van Gucht. “Ze veroorzaken immers dezelfde zelfde symptomen, maar maken niet meer ziek. De gekende maatregelen moeten blijven gevolgd worden, omdat ook die werken tegen deze nieuwe varianten. Het beperken van het aantal contacten, maskers dragen -ook op anderhalve meter afstand- en een goede ventilatie blijven essentieel. Het blijft ook belangrijk je snel te laten testen, ook bij milde klachten. Werk nauw mee aan contactopsporing, ga in quarantaine als het moet. Alleen zo kunnen we de opmars van die varianten indijken.”

In totaal werden nu al 679.771 coronabesmettingen geregistreerd. 20.472 mensen kwamen al om het leven door Covid-19. Tussen 9 en 15 januari stierven gemiddeld elke dag 50,3 mensen, een daling met 7,9 procent.