Portugese topclubs rollen vechtend over straat: “Aanval op de volksgezondheid”

De Final Four van de Portugese Ligabeker, die dinsdag moet beginnen, lijkt verstoord te zullen worden door een reeks coronabesmettingen bij Benfica, het team van Rode Duivel Jan Vertonghen en belofteninternational Mile Svilar, en een meningsverschil tussen Porto en Sporting Lissabon over het te volgen coronaprotocol.

Benfica kondigde dinsdag zeventien nieuwe coronagevallen aan binnen haar spelersgroep en technische staf. De club gaf aan te wachten op de aanbevelingen van het Ministerie van Volksgezondheid over eventuele deelname aan competities de komende twee weken.

Benfica zou het woensdagavond in de halve finales van de Portugese Ligabeker moeten opnemen tegen Sporting Braga, dat geen coronabesmettingen in haar rangen heeft.

Vanavond staan in de andere halve finale Porto en Sporting normaal gesproken tegenover elkaar. Tussen beide clubs zit het er bovenarms op. Porto beschuldigde Sporting in een persbericht van “een aanval op de volksgezondheid”. Volgens Porto wil Sporting twee spelers, die eerder een positieve test op COVID-19 aflegden, vier dagen vroeger dan voorzien opnieuw laten meespelen. De regerende landskampioen gaf aan “haar deelname aan de Portugese Ligabeker te zullen herevalueren indien de bevoegde instanties de spelers van Sporting geen tiendaagse quarantaineperiode opleggen, zoals voorzien is in het Portugese coronaprotocol”. Sporting beschuldigde Porto er intussen van “onaanvaardbare druk” te hebben opgelegd. Ook Braga bekritiseerde Sporting al door te zeggen dat de club een voorkeursbehandeling vraagt.

De twee halve finales van de Ligabeker, dinsdag en woensdag, worden net als de finale van zaterdag gespeeld in Leiria, in het centrum van het land.