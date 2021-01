Kremlin wijst eis tot vrijlating Navalny af

Het Kremlin heeft de eis van verscheidene landen van de hand gewezen om Kremlinoposant Alexej Navalny vrij te laten, die na zijn terugkeer naar Moskou meteen werd opgesloten. “Dit is een interne aangelegenheid van de Russische Federatie, wij dulden geen inmenging in deze zaak”, zei Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov.

De woordvoerder van president Vladimir Poetin zei ook dat er redenen waren om Navalny zondag te arresteren nadat hij geland was. De tegenstander van Poetin werd in hechtenis genomen wegens inbreuken op de voorwaarden die hij in een vroegere strafprocedure opgelegd kreeg.

De bewering van Navalny dat Poetin de oppositie vreest en hem daarom liet opsluiten, deed Peskov als “onzin” af. Het Kremlin is niet bang voor de protestbetogingen waartoe Navalny opriep, aldus de woordvoerder. Wegens de coronapandemie mag in Rusland sinds maanden niet meer betoogd worden.

Navalny werd in augustus 2020 in Rusland het slachtoffer van een aanslag met het als chemisch wapen verboden zenuwgas novitsjok en werd daarna in Duitsland behandeld. Verscheidene laboratoria, waaronder één van het Duitse leger, vonden de chemische stof in het bloed van Navalny. De Europese Unie vaardigde daarop sancties uit tegen vertegenwoordigers van het Russische machtsapparaat. Volgens Navalny zat een “moordcommando” van de Russische geheime dienst FSB onder bevel van Poetin achter de aanslag van 20 augustus. Poetin en de FSB wijzen de beschuldigingen van de hand.

