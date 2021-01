Witte rook op het Kiel: Will Still nieuwe T1 van Beerschot

Will Still neemt de taken als hoofdcoach over bij Beerschot. De 28-jarige Still, die tot voor kort assistent van Losada was, volgt de Argentijn dus niet naar de Verenigde Staten.

Still was de T2 van Hernan Losada en had de optie om hem te vergezellen op zijn Amerikaans avontuur, maar besloot dat niet te doen. Dinsdag maakte het bestuur bekend dat Still hoofdcoach van Beerschot wordt.

Still leidde maandag al de training in goede banen. Woensdag staat de jonge trainer voor zijn vuurdoop als Beerschottrainer: de Mannekes maken dan de verplaatsing naar Eupen.

Zijn debuut als hoofdtrainer is het evenwel niet. Still stond in 2017 gedurende twee maanden aan het roer bij Lierse in tweede klasse, maar beschikte toen nog niet over het vereiste UEFA A diploma. Daarnaast was hij ook al videoanalist en assistent bij STVV en Standard.