Uitrol digitale meters bij eigenaars zonnepanelen wordt voorlopig stopgezet

De Vlaamse overheid heeft beslist om tot begin april 2021 geen digitale meters bij zonnepaneleneigenaars te laten plaatsen. Ze doet dat totdat de financiële compensatieregeling in de regelgeving is opgenomen en dus voor alle zonnepaneleneigenaars voldoende duidelijk is. Dat meldt Vlaams minister van Energie Zuhal Demir.

De website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) werd overspoeld met vragen over het arrest van het Grondwettelijk Hof over de terugdraaiende teller en de financiële compensatieregeling -in uitwerking- van de Vlaamse regering. Ook in onze krant riep de kwestie heel veel vragen op.

Een veel gestelde vraag die sinds de uitspraak van het Grondwettelijk Hof afgelopen donderdag werd gesteld gaat over de verdere uitrol van de digitale teller. De minister brengt daar nu duidelijkheid over. Minstens tot begin april 2021 worden geen digitale meters meer geplaatst bij eigenaars van zonnepanelen, totdat de financiële compensatieregeling in de regelgeving is opgenomen en voldoende duidelijk is voor iedereen.

De Vlaamse Regering stapt bovendien af van het plan om prioritair een digitale meter bij zonnepaneleneigenaars te plaatsen tegen eind 2022, zoals eerst voorzien, maar zal deze meenemen in de normale uitrol van 80 procent van alle Vlaamse aansluitingen tegen einde 2024 en alle overige aansluitingen tegen 1 juli 2029 zoals door de Europese richtlijnen voorgeschreven. Op korte termijn wordt echter, in overleg met Fluvius, de pauzeknop ingeduwd totdat de compensatieregeling volledig in de regelgeving is opgenomen.

www.tellercompensatie.be