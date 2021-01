Cercle Brugge heeft er genoeg van en zet Kylian Hazard uit kern: “Eerstdaags bekijken of hij met B-ploeg meetraint”

Cercle Brugge bevindt zich als voorlaatste met 4 op 36 in nauwe schoentjes, maar zet wel sterspeler Kylian Hazard uit de kern. Coach Paul Clement deelde dat mee op een persconferentie. Het klikte duidelijk niet tussen Hazard en de Engelse staf. De broer van Eden en Thorgan nam het niet zo nauw met de discipline en werd in november al eens drie weken uit de selectie gezet. Dit tot groot ongenoegen van de fans en zelfs een stroming binnen het management.

Vorige zondag tegen Standard was Hazard een van de beteren bij Cercle; maar werd hij tot zijn groot ongenoegen toch vervangen. Er had een incident plaats en Hazard kon absoluut niet plaatsen dat niet de zwakke Musaba, maar hij zelf werd vervangen. Musaba werd door Monaco bij het Hollandse NEC weggekocht voor 2,5 miljoen euro en bij Cercle geplaatst.

Met CEO Oleg Petrov, bestuurder Ivanov en technisch directeur Paul Mitchell was de top van Monaco de afgelopen dagen aanwezig in Brugge. Geen toeval allicht dat de knoop nu wordt doorgehakt en Hazard wordt weggestuurd. De afgelopen dagen was er al sprake van dat Hazard op het punt stond te vertrekken naar Turkije.

Foto: BELGA

Paul Clement wilde zich niet uitspreken over wat er nu met Hazard moet gebeuren.

“Dit is een zaak tussen werkgever en werknemer. Eerstdaags moet beslist worden of hij al of niet met de B-kern moet trainen. Hazard heeft nog een contract van 2,5 jaar (tot 2023) bij Cercle. Zijn vrouw is zwanger en hij wil momenteel liever in België blijven”, aldus de Engelsman.

De komst van Hannes Van der Bruggen van KV Kortrijk wordt nog aangekondigd maar zaterdag is het Kortrijk-Cercle en dat speelt natuurlijk een rol in de onderhandelingen.