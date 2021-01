Wie is Will Still, lefgozer en nieuwe trainer van Beerschot? “Bij hem denk je na 10 minuten dat je alles over de tegenstander weet”

De kogel is door de kerk: Will Still volgt Hernan Losada op als T1 van Beerschot. Maar wie is Still eigenlijk? Veel meer dan zomaar de jongste coach uit het Belgische profvoetbal. Een echte vakman, klinkt het. “Ik heb trainers zien passeren die veel wisten, maar het niet op hun spelersgroep konden overbrengen. Bij Will denk je na tien minuten dat je alles over de tegenstander weet”, schetst Frédéric Frans.