Nederland kondigt woensdag strengere coronamaatregelen aan

Het aantal coronabesmettingen blijft hoog in Nederland. Morgen, woensdag, kondigt de ontslagnemende regering dan ook bijkmende maatregelen aan. Welke precies is nog niet duidelijk. Een avondklok ligt nog ter discussie.

Het kabinet zal op korte termijn extra maatregelen aankondigen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zo schrijft minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) dinsdag in een Kamerbrief.

Woensdagmiddag wordt een persconferentie gehouden. Niet om 19 u. zoals gewoonlijk maar al rond het middaguur. Dat laat vermoeden dat de maatregelen snel zullen ingaan.

Het kabinet Rutte heeft het Outbreak Managent Team (OMT) gevraagd om een advies over het instellen van een avondklok. Dinsdagavond buigen de burgemeesters in het Veiligheidsberaad zich over die maatregel. Want er is veel discussie over en niet alle partijen gaan akkoord.

De avondklok zou ervoor moeten zorgen dat de sociale contacten in de avonduren beperkt worden. Veel besmettingen vinden nu plaats bij mensen thuis, omdat ze bezoek ontvangen ’s avonds.

Er wordt daarom ook gekeken naar het beperken van bezoek thuis. Nu mag men nog maximum twee gasten ontvangen, maar dat zou teruggebracht kunnen worden naar één.

Ook liggen er nog mogelijkheden om reisrestricties op te leggen. Bijvoorbeeld dat mensen niet hun provincie mogen verlaten, behalve bij hoge uitzondering.

Experts in Nederland maken zich net als bij ons grote over de Britse coronamutatie, die veel besmettelijker is en die ook al in Nederland is opgedoken

Britse variant houdt daling cijfers tegen

Het aantal coronagevallen in Nederland is voor de vierde week op rij gedaald. In de afgelopen zeven dagen kreeg het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 38.776 meldingen van positieve tests. Dat is zo’n 21 procent minder dan in de week ervoor. Het RIVM zegt dat dit “gematigd positieve beeld” wordt overschaduwd door “de opmars” van de Britse variant. Een op de tien besmet geraakte personen heeft waarschijnlijk deze mutatie onder de leden. Half februari is dit waarschijnlijk gestegen tot de helft. Dat leidt dan tot meer ziekenhuisopnames en meer sterfgevallen, verwacht het RIVM.