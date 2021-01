Twee nieuwe besmettingen met Britse variant in Edegem

Edegem - Na de testronde bij de meer dan 500 leerlingen van basisschool OLFA Elsdonk in Edegem zijn er nog twee extra besmettingen opgedoken met de erg besmettelijke Britse variant van het coronavirus. Dat zegt burgemeester Koen Metsu (N-VA). Gisteren raakte bekend dat een mama die terugkeerde van een skivakantie er voor gezorgd had dat 5.000 leerlingen en ouders in quarantaine moesten.

Burgemeester Koen Metsu zit nog in crisisoverleg over de verdere aanpak, maar laat al weten dat er drie extra besmettingen op basisschool Olfa Elsdonk zijn vastgesteld. “Bovenop de twee besmettingen die we al kenden, blijkt uit de resultaten dat twee leerlingen, verspreid over verschillende lesjaren, zijn besmet met de Britse variant. Er is ook nog een besmetting met het gewone Covid-19 vastgesteld. De familieleden van deze kinderen zullen zich nu laten testen.”

Tijdens het crisisoverleg dat nog aan de gang is worden de hoog- en laagrisicocontacten in kaart gebracht. Die gegevens worden vanavond meegenomen met een volgend overleg, samen met de burgemeester Seldeslachts van Kontich, de schooldirecties, het CLB en het Agentschap Zorg en Gezondheid.

“Als bepaalde kinderen negatief zijn getest en ouders een laagrisicoprofiel hebben dan kan beslist worden dat die ouders opnieuw aan het werk kunnen. De resultaten zijn in ieder geval bemoedigend”, klinkt het.

