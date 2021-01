Instituut voor Tropische Geneeskunde waarschuwt voor verdeling vaccins: “Als nieuwe varianten gaan reizen, zijn we terug bij af”

Maandag stuurde Tedros Adhanom Ghebreyesus, baas van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), een duidelijke boodschap de wereld in: de vaccinatiecampagne is niet in evenwicht. In de rijke landen zijn al 39 miljoen mensen gevaccineerd tegen corona. In de armste landen nog maar… 25. “Dat is moreel onverantwoord. Maar ook epidemiologisch. In de achtergestelde landen kan het virus ongeremd blijven circuleren, waarbij nieuwe varianten kunnen blijven opduiken, waartegen de actuele vaccins inefficiënt zijn”, zegt Brecht Ingelbeen, die als onderzoeker bij het Instituut voor Tropische Geneeskunde de transmissie van virussen en bacteriën bestudeert. “Wanneer die nieuwe varianten gaan reizen, zijn we terug bij af.”