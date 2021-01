KV Mechelen op zoek naar vijfde overwinning op rij tegen Standard: “Laten zien dat Klauss de verkeerde keuze heeft gemaakt”

Na OH Leuven (1-2), Moeskroen (2-1), Antwerp (3-0) en Charleroi (0-1) wil KV Mechelen woensdag (18.45 uur) ook de scalp pakken van Standard. Tegen de Rouches kan Wouter Vrancken opnieuw rekenen op Jordi Vanlerberghe. Sheldon Bateau (adductoren) zit zoals verwacht niet in de selectie.

Vrancken: “Jordi Vanlerberghe is nu toch al anderhalve week aan het meetrainen met de groep. Fysiek is hij zeker oké. Een basisplaats? Dat is mogelijk. Alle 22 spelers die we geselecteerd hebben komen in aanmerking voor een basisplaats. Ook Steven (Defour, red.) heeft weer een halve week extra kunnen meetrainen. Van de 22 is er niemand die met ongemakken zit waardoor hij niet zou kunnen starten.”

Weinig rotatie

In vergelijking met de selectie van tegen Charleroi ontbreekt dus alleen de naam van Sheldon Bateau. “Op zijn echo viel niets te zien maar we gaan voor de zekerheid toch een MR-scan laten nemen. Zelfs de kleinste blessure is er in deze drukke periode teveel aan. Spelers krijgen geen tijd om te recupereren voor de volgende match.” Toch lijkt Vrancken nog niet van plan om veel te gaan roteren. “De vermoeidheid viel nog wel mee na Charleroi. Zeker gezien de omstandigheden. We moeten kijken op welke posities we kunnen roteren en of het wel echt nodig is. Op sommige posities is dat zeker niet het geval.”

Sheldon Bateau ontbreekt in de selectie van KV Mechelen. Foto: Isosport

“Ik verwijt Klauss niets”

Het duel tegen Standard wordt ook het weerzien met Joao Klauss, de spits die een transfer (huur) naar KV Mechelen in laatste instantie afblies en bij Standard tekende. Vrancken neemt hem niets kwalijk. “Dat hoort bij het voetbal. Spelers moeten nu eenmaal keuzes maken. Het blijft wel jammer dat onze interesse is uitgelekt. Diezelfde dag nog hebben twee à drie andere clubs contact met hem gelegd. Maar ik verwijt de speler niets. Iedereen moet zijn eigen keuzes maken. Wij moeten woensdag laten zien dat hij de verkeerde keuze heeft gemaakt. Met Ferdy (Druijf, red.) hebben we er iemand bijgehaald die ook binnen het profiel past wat we zochten. Hopelijk kan hij zo snel mogelijk laten zien dat hij de juiste keuze was.”

In december speelden KV Mechelen en Standard nog 2-2 gelijk. Foto: BELGA

“Anderlecht pech? Niet in verhouding met ons”

Vorige maand zat KV nog te ploeteren in het degradatiemoeras, nu is zelfs de top-acht weer een realistische ambitie. Bij winst morgen nadert KV tot op twee punten van de Rouches, die momenteel achtste staan in het klassement. “Maar we moeten niet kijken boven ons”, houdt Vrancken de boot af.

“Dan kunnen we evengoed achteruit kijken. Die afstand is even groot. We weten heel goed vanwaar we komen en dat we zullen moeten blijven knokken voor elk punt. Ik zit nog altijd met de frustratie van ‘wat had kunnen zijn’. Ik lees in de pers veel over de pech die Anderlecht dit seizoen al heeft gehad. Dan is dat toch vooral omdat het een grote club is. Als je kijkt naar wat wij eigenlijk al hadden verdiend, dat staat niet eens in verhouding met Anderlecht. Maar we moeten ook niet kijken naar het verleden. Het heden is het enige wat telt. Die wedstrijd tegen Standard winnen is het enige waar we nu mee bezig zijn. Club Brugge is dit seizoen buiten categorie maar verder kan iedereen van iedereen winnen in deze competitie. Als we elke wedstrijd bij de les zijn en honderd procent geven, dan kunnen we nog mooie dingen doen.”