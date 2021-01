Pakje met verdacht poeder binnengebracht bij Mechelse politie

Mechelen - In Mechelen zijn de brandweer, medische diensten en civiele bescherming naar het politiecommissariaat in de Frederik de Merodestraat geroepen voor een pakketje met een verdacht wit poeder. Dat zegt de lokale politie. Een jongedame bracht samen met haar moeder het pakketje naar de politie nadat ze het bij haar thuis had ontvangen.

In Mechelen zijn de brandweer, medische diensten en civiele bescherming naar het politiecommissariaat in de Frederik de Merodestraat geroepen voor een pakketje met een verdacht wit poeder. Dat zegt de lokale politie. Een jongedame bracht samen met haar moeder het pakketje naar de politie nadat ze het bij haar thuis had ontvangen.

De politie besloot het pakketje om veiligheidsredenen voorlopig niet te openen en dat aan de gespecialiseerde diensten over te laten. De civiele bescherming zal een staal nemen van het poeder en dat verder onderzoeken.

Maandag werden in Mechelen ook al de kantoren van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij OVAM ontruimd nadat daar een poederbrief arriveerde. Uiteindelijk bleek het daar vermoedelijk om strychnine te gaan, een soort rattenvergif dat uiterst giftig is. Er loopt nog een onderzoek naar de afzender.