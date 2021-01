Moeder die terugkwam van skireis en in quarantaine moest, ging niet in de fout door dochter op te vangen. Hoe kan dat?

De Edegemse moeder die verplicht in quarantaine moest na een skireis in de Zwitserse bergen maar na aankomst meteen haar dochter bij haar liet verblijven, ging daarmee niet in de fout. “Want bij co-ouderschap is dat niet verboden, zelfs als de ouder in quarantaine zit”, klinkt het bij het Agentschap Zorg en Gezondheid. Maar wat mag nu wel en niet tijdens die verplichte quarantaine?