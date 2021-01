Vijf keer meer soldaten dan in Irak en Afghanistan samen en een ‘Green Zone’: Washington D.C. wordt “zwaarbewapende burcht” voor eedaflegging Joe Biden

De zenuwen in Washington D.C. staan dinsdag strak gespannen, een dag voor de eedaflegging van Joe Biden. De beveiligingsmaatregelen zijn draconisch: het centrum van de Amerikaanse hoofdstad is een zwaarbewapende burcht, afgezet met vlijmscherp prikkeldraad, bewaakt door 25.000 soldaten van de Nationale Garde. In schril contrast met eerdere presidentiële inauguraties gaat het ditmaal niet om een feest van de democratie, maar houden de inwoners van de stad hun hart vast voor geweld.