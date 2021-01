Lier -

In de Karthuizersvest in Lier wordt met afschuw gereageerd op de fatale schietpartij die maandagavond het leven heeft gekost aan een koppel. Alles wijst op een moord en zelfmoord. In de buurt had niemand zo’n drama zien aankomen. “En het was zo’n zachte en knappe vrouw”, zeggen ze.