School in Sint-Truiden sluit na mogelijke besmettingen met Britse coronavariant

Sint-Truiden - Kleuter- en basisschool Schuttershof in Sint-Truiden sluit gedurende tien dagen de deuren nadat er een aantal leerlingen en leerkrachten positief op corona hebben getest. Het zou gaan om een besmetting met de Britse variant, zo meldt burgemeester Veerle Heeren (CD&V) dinsdag.

Om de mogelijke uitbraak zo snel mogelijk in te dammen, wordt de kleuter- en basisschool gesloten. Alle leerlingen en personeelsleden moeten onmiddellijk gedurende tien dagen in quarantaine. Leerlingen ouder dan 6 jaar en personeelsleden, 305 in totaal, zullen woensdag getest worden.

Omdat leerlingen van de betrokken school gebruikmaakten van de buitenschoolse opvang Tutti Frutti zal ook deze gesloten worden. Ook 48 kinderen die in contact kwamen met leerlingen uit de kleuter- en basisschool Schuttershof gaan in quarantaine.

Verder is dinsdagnamiddag bekend geraakt dat een Truiens gezin besmet geraakt is met de Britse variant van het coronavirus. Twee kinderen uit dit gezin gaan naar de groepsopvang De Egeltjes. Die groepsopvang wordt eveneens tien dagen gesloten. De kinderen en het personeel worden gevraagd zich te laten testen en gedurende tien dagen in quarantaine te gaan.