Vijftien dagen gevangenis voor lockdown poolparty: “Je kan in de bak gaan feesten”

Tielt / Dentergem -

Lockdownfeestje georganiseerd of bezocht? Dat is dan een effectieve gevangenisstraf van vijftien dagen. De Brugse politierechter Peter Vandamme lacht er niet mee. “Wij leven al maanden als paters en nonnetjes. Zodat kluchtigaards zoals jullie kunnen feesten? Wel, je kan in de bak gaan feesten.”