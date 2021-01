Geboeide ontsnapte weer gevat na zoekactie met politiehelikopter in Turnhout

Oud-Turnhout - In Turnhout is de man die met handboeien aan was ontsnapt aan het gerechtsgebouw dinsdagnamiddag, na een korte zoekactie weer gevat. Volgens de politie was de man aangehouden omdat hij nog een celstraf moet uitzitten in zijn thuisland Roemenië.

De man was maandagavond opgepakt omdat hij illegaal in ons land bleek te verblijven én internationaal geseind stond. “Hij werd dinsdagmiddag voor de onderzoeksrechter geleid en die heeft hem aangehouden”, zegt Rudy Remijsen van de lokale politie.

“Bij het overbrengen naar de gevangenis heeft hij echter geprofiteerd van een moment van onoplettenheid van onze agenten en is hij gaan lopen.”

De politie startte meteen een grootschalige zoekactie en dat leverde al snel iets op. “We hebben onder meer een speurhond en helikopter ingezet en hebben de man kunnen aantreffen in een tuin in de omgeving van het gerechtsgebouw”, zegt Remijsen.

“Alles bij elkaar heeft hij een uur en twintig minuten van zijn vrijheid kunnen genieten, maar nu is hij dus alsnog overgebracht naar de gevangenis.”

De man blijft in de cel in afwachting van een beslissing over zijn eventuele uitlevering.