Uitgeleende Peter Zulj scoort derde keer in twee wedstrijden in Turkije

Peter Zulj stond bij zijn Turkse ploeg Göztepe opnieuw aan het kanon. Dit keer maakte hij met een kopbal het openingsdoelpunt in de wedstrijd tegen Genclerbirligi. Zo zit de Oostenrijker al aan drie goals in twee wedstrijden. Bij Anderlecht kon Zulj welgeteld nul keer scoren in veertig matchen. RSCA leende hem tot het einde van het seizoen uit aan Göztepe.

Afgelopen zaterdag legde Zulj er al twee in het mandje in zijn debuutmatch tegen Konyaspor. Hij had zo een groot aandeel in de 2-3-overwinning. Dinsdag toonde hij opnieuw zijn scorend vermogen en zette hij zijn team met een doelpunt op weg naar een ruime 4-0-zege tegen Genclerbirligi.