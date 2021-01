Orderboekjes halfleeg: aannemer kan binnen de 3 tot 6 maanden beginnen aan uw nieuwe woning

Als u vandaag een contract tekent met een aannemer voor de bouw van een nieuwe woning, is de kans groot dat de eerste spadesteek nog voor de zomer wordt gezet. Door de coronacrisis geraken de orderboekjes van de bouwbedrijven maar moeilijk gevuld, zo klinkt het.

Voor de coronacrisis waren wachttijden van negen tot twaalf maanden zeker niet uitzonderlijk. Zowel voor nieuwbouw als voor verbouwingen. “De onzekerheid door de coronapandemie zorgt ervoor dat mensen de hand op de knip houden. Eén aannemer op de drie zegt minder opdrachten dan normaal te hebben”, aldus Jean-Pierre Waeytens van Bouwunie, de spreekbuis voor de zelfstandigen en kmo’s in de bouw in Vlaanderen.

Dat is slecht nieuws voor de bouwondernemingen zelf, maar goed nieuws voor wie bouwplannen heeft. “Wie naar een aannemer stapt, zal binnen de zes maanden kunnen beginnen bouwen. Bij sommigen kan dat al binnen de drie maanden”, zegt Waeytens.

De pandemie maakte dat de bouwactiviteit in 2020 naar schatting 4 à 6 procent is gedaald. Vooral de bouw van appartementen kreeg klappen. Dit jaar moet een overgangsjaar worden, met nog steeds 3 procent minder woningen die zouden worden gebouwd, zo verwacht de Confederatie Bouw, die de Belgische bouwbedrijven vertegenwoordigt.

Februari is normaal de maand van Batibouw, de beurs voor bouwen en verbouwen. Maar door corona gaat de beurs niet door en wordt ze vervangen door een virtuele bouwbeurs.

Virtuele bouwbeurs

De organisatoren van Batibouw verwachten op hun virtuele platform zo’n 200 exposanten, en hopen toch 150.000 bezoekers te kunnen trekken. Die zullen aan de hand van een chatbox begeleid worden door de beurs, en zullen rechtstreeks kunnen overleggen met exposanten, via videocalls en chatberichten.

Groot voordeel voor kandidaat-bouwers is dat ze op Batibouw materialen van dichtbij kunnen zien en vergelijken. Nu zullen ze daar door de coronacrisis voor naar showrooms moeten gaan.

De sector hoopt evenwel dat de bouwkoorts snel weer zal toenemen. “Alles hangt af van hoe de pandemie verder evolueert. In de eerste maanden van 2020, met de lockdown, werden erg weinig contracten ondertekend. In de tweede helft van het jaar was het al beter, maar onvoldoende om de orderboekjes te vullen.”

“In 2022 moet het herstel komen. Het beschikbaar inkomen van de gezinnen, de aanhoudende lage rente en steunmaatregelen zoals een verlaagde btw voor afbraak en heropbouw moeten voor dat herstel zorgen”, verwacht Robert de Mûelenaere, gedelegeerd bestuurder van Confederatie Bouw.