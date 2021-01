Frank Lampard mist Eden Hazard voorin bij Chelsea, die opnieuw in selectie van Real Madrid zit

Frank Lampard werd trainer van Chelsea net op het moment dat Eden Hazard naar Real Madrid vertrok, in juli 2019. Lampard mist onze landgenoot, want de voorlinie van Chelsea brengt voorlopig niet wat er van verwacht wordt. “We hebben geen Eden Hazard meer die goed was voor 50% van de goals of assists”, zei Lampard op een persconferentie.

Kai Havertz, 1 goal in 15 competitiewedstrijden. Christian Pulisic, 1 goal in 11 competitiewedstrijden. Hakim Ziyech, 1 goal in 9 competitiewedstrijden. En Timo Werner, 4 goals in 18 competitiewedstrijden. Zijn laatste competitiegoal dateert alweer van 7 november, elf competitiematchen geleden.

Voorin loopt het dus niet als een trein bij Chelsea, integendeel. The Blues staan pas zevende in de Premier League, mede omdat ze zo moeilijk scoren. “We moeten rekenen op jonge spelers voorin”, zocht Lampard naar een verklaring tijdens zijn persbabbel voor de wedstrijd tegen Leicester van dinsdagavond. “We hebben geen Eden Hazard meer die goed was voor 50% van de goals of assists. Het is duidelijk dat de jongens waar wij voorin op rekenen nieuw zijn in de Premier League.”

Hazard zit intussen voor de zesde keer op een rij in de selectie van Real Madrid na zijn spierblessure. Woensdag om 21u00 neemt Real Madrid het in de 1/32ste ronde van de Copa del Rey op tegen Alcoyano.