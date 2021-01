Eerst puinruimen, daarna kan het werk beginnen: zo groot zijn de uitdagingen voor president Joe Biden

Joe Biden (78) zal woensdag onmiddellijk na de inauguratie aan het werk gaan. De eerste stappen van zijn nieuwe beleid zullen er komen in de vorm van presidentiële decreten. Tot daar het makkelijke deel van de missie die hij “America is back” heeft genoemd. Biden moet bergen puin ruimen, veroorzaakt door de combinatie van het presidentschap van Donald Trump en corona. In het naoorlogse Amerika wachtte geen enkele nieuw president zo’n zware uitdaging. Dat hij een meerderheid in het Congres heeft, zit hem mee. Maar er is nog heel veel dat kan tegenwerken.