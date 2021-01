Schuldbesef bij mama die coronavirus meebracht van skireis: “Die vrouw is gebroken”

Edegem - Het gaat niet goed met de vrouw die verantwoordelijk wordt geacht voor de coronagevallen in scholen in Edegem en Kontich. Dat zegt burgemeester van Edegem Koen Metsu (N-VA).

De vrouw was gaan skiën in Zwitserland. Ze legde onmiddellijk na thuiskomst een eerste coronatest af. Die was negatief. Een week later liet ze zich, zoals door de overheid werd voorgeschreven, een tweede keer testen. Maar ze heeft dat tweede resultaat niet afgewacht om uit quarantaine te komen. De tweede test was echter positief, ook al had ze geen of slechts zeer milde symptomen.

Maandag werd beslist om een 5.000-tal mensen, leerlingen van twee scholen en hun ouders, verplicht in quarantaine te plaatsen. Onder hen ook burgemeester Metsu zelf.

“Door ons snelle optreden hebben we hopelijk meer besmettingen kunnen voorkomen”, zegt hij.

Metsu heeft maandag contact proberen op te nemen met de mama die verantwoordelijk wordt geacht en die als zondebok wordt aangewezen.

“Het schuldbesef is er zeker bij die vrouw. Dat praat niets goed, uiteraard. Als iedereen zich aan de regels gehouden had, zaten we nu niet in deze situatie”, zegt hij. “Maar die vrouw is voor een stuk gebroken. Het gaat echt niet goed met haar”, zei Metsu op Radio1.

