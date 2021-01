Emmanuel Agbadou (Eupen) dan toch een speeldag geschorst

De Disciplinaire Raad van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft dinsdag in beroep een strengere straf opgelegd aan Emmanuel Agbadou. De verdediger van Eupen werd een speeldag effectief geschorst en moet ook 1.000 euro boete betalen. Tegen dat vonnis is geen beroep meer mogelijk en dus mist Agbadou de competitiewedstrijd van woensdag tegen Beerschot.

In de inhaalwedstrijd van de zeventiende speeldag in Oostende werd Agbadou vorige week halverwege de eerste helft rechtstreeks uitgesloten door ref Kevin Van Damme. De verdediger speelde met zijn tackle weliswaar het leer, maar gleed door en plantte eerder ongelukkig zijn studs op het been van D’Arpino.

Het Bondsparket vroeg om de Ivoriaanse verdediger een wedstrijd te schorsen, maar het Disciplinair Comité legde die straf voorwaardelijk op, omdat het contact onvermijdelijk was. Bondsprocureur Ebe Verhaegen houdt echter voet bij stuk en tekende beroep aan om toch een effectieve straf te vragen.

Verhaegen, die zich liet vervangen door Chris Van Den Bossche, haalde dinsdag zijn gram. Eupen haalde aan dat het een ongelukkige spelfase was, waarbij Agbadou de bal speelde en D’Arpino te laat kwam. De Ivoriaan argumenteerde zelf dat hij niet kan voorspellen waar zijn tegenstander zijn voet zet.

De Disciplinaire Raad volgde echter het Bondsparket. “De tackle werd met zo’n intensiteit uitgevoerd dat Agbadou wist dat het een gevaar inhield voor zijn opponent. De indicatieve tabel voorziet voor dit soort fouten twee speeldagen schorsing, maar de argumenten van de verdediging geven aanleiding om slechts één speeldag op te leggen.”

(belga)