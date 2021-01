Moeten de Rode Duivels komende zomer toch niet te veel heen en weer reizen? “UEFA denkt aan EK in één land”

Karl-Heinz Rummenigge, de voorzitter van Bayern München en een belangrijke stem in het Europese voetbal, heeft dinsdag in de Duitse pers laten weten dat UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin denkt aan een EK in één enkel land en niet in twaalf landen zoals momenteel voorzien is.

“De voorzitter is heel voorzichtig met COVID-19”, legde Rummenigge uit aan het Beierse dagblad Münchner Merkur. “Ik weet dat hij zich afvraagt of in een pandemie zoals de deze, en met het gezondheidsprotocol dat vereist is, het niet beter zou zijn het EK toch in één land te organiseren.”

De UEFA zelf ontkende noch bevestigde de stelling van Rummenigge. “We hebben in dit stadium geen extra informatie”, verklaarde een woordvoerder aan AFP. Officieel blijft het EK voorlopig doorgaan in twaalf landen. “We werken momenteel aan vier scenario’s: wedstrijden in een vol stadion, in een stadion gevuld tussen 50 en 100 procent, in een stadion gevuld tot 20 à 30 procent van haar capaciteit en in een leeg stadion”, ging de UEFA-woordvoerder verder. “De beslissingen zullen stad per stad bekendgemaakt worden op 5 maart.”

Normaal gezien spelen de Rode Duivels hun groepswedstrijden op het EK komende zomer achtereenvolgens in Sint-Petersburg (Rusland), Kopenhagen (Denemarken) en opnieuw Sint-Petersburg.

(belga)