Klaas-Jan Huntelaar keert terug naar oude liefde Schalke 04 om ze te behoeden voor degradatie

Klaas-Jan Huntelaar (37) verkast van Ajax naar Schalke 04. De Nederlander werd dinsdag officieel voorgesteld bij de Duitse traditieclub en tekent er een contract voor een half jaar. Hij wordt er ploegmaat van onze landgenoot Benito Raman. Huntelaar wil Schalke behoeden voor degradatie en zal er zijn carrière beëindigen.

Schalke 04 kent een bijzonder moeilijk seizoen. Die Königsblauen wonnen dertig competitiewedstrijden op rij niet, op 9 januari maakte de ploeg een einde aan die reeks met een 4-0-zege tegen Hoffenheim. Schalke bengelt door die slechte reeks helemaal onderaan de Bundesliga met amper zeven puntjes uit zestien wedstrijden. Huntelaar wil helpen om de club te redden van degradatie.

Het is niet de eerste keer dat Huntelaar zal uitkomen voor Schalke. Eerder speelde hij al zeven jaar lang voor de club uit Gelsenkirchen, van 2010 tot 2017. Huntelaar speelde in totaal al 240 wedstrijden voor Schalke. Daarin was hij goed voor 126 doelpunten en 35 assists. Hij won in 2011 de DFB-Pokal en kroonde zich eenmaal tot topschutter van de Bundesliga.

Foto: AFP

Het is nog onduidelijk of de Nederlander meteen inzetbaar zal zijn. Woensdag speelt Schalke tegen Keulen, maar afgelopen zondag bleef Huntelaar bij Ajax nog uit de ploeg wegens een blessure. Hij kwam dit seizoen met Ajax elf keer in actie in de Eredivisie en scoorde daarin knap zeven keer en tekende voor één assist. Op z’n 37ste is hij duidelijk het scoren nog niet verleerd.

Lastige beslissing

Huntelaar scoorde 159 keer in 257 duels voor Ajax. Afgelopen donderdag was hij nog met twee treffers belangrijk in het gewonnen uitduel met FC Twente (1-3). Huntelaar vertelde na dat duel dat hij voor een lastige beslissing stond, omdat Schalke zich bij hem had gemeld. “Het is alsof ik tussen mijn kinderen moet kiezen”, zei hij.

Foto: ISOPIX

“Het was de wens van Klaas-Jan om deze laatste vier maanden van zijn carrière Schalke te helpen behoeden van degradatie”, licht directeur voetbalzaken Marc Overmars van Ajax toe. “Wij vonden het naar hem toe belangrijk om dit door te laten gaan en lossen zijn vertrek met Lassina Traoré en Brian Brobbey intern op. Wij gunnen Klaas-Jan deze transfer en bedanken hem hartelijk voor alles wat hij voor Ajax heeft betekend.”

Ajax verlangt naar verluidt geen transfersom voor Huntelaar. Schalke 04 bedankt de club uit Amsterdam op de eigen website ook voor de medewerking aan de overgang. Huntelaar krijgt het shirt met nummer 21 bij Schalke.