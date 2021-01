Sandalenmerk Birkenstock in de etalage voor 4 miljard euro

Het Duitse Birkenstock verkocht in zijn recentste boekjaar (2019) liefst 23,8 miljoen paar schoenen in 90 landen wereldwijd. Foto: BELGA/AFP

Het legendarische Duitse sandalenmerk Birkenstock staat te koop. De onderhandelingen tussen de Duitse eigenaar en het Britse investeringsfonds CVC zitten volgens persbureau Bloomberg in een vergevorderd stadium. Birkenstock zou circa 4 miljard euro moeten kosten. Al is de buit nog lang niet binnen, want volgens de Financial Times zijn er nog twee andere kapers op de kust.

Kristof Simoens

De roots van Birkenstock gaan terug tot in 1774 en ene Johann Adam Birkenstock, een schoenmaker uit Langen-Bergheim, in het zuiden van Duitsland. Maar dé basis van het succesverhaal wordt pas een dikke eeuw later gelegd, wanneer diens nazaat Konrad Birkenstock als eerste een orthopedische zool uit kurk vervaardigt, die de anatomie van de voet respecteert en de natuurlijke stapbeweging reproduceert. Geleidelijk aan weet de groep comfort aan esthetiek te koppelen en veroveren de sandalen zelfs een plekje op de catwalk. Het merk kan intussen rekenen op een schare trouwe fans, bij wie ook flink wat bekende namen zoals Heidi Klum, Kate Moss, Reese Witherspoon, Katie Holmes, Lily Allen en Cara Delevigne.

Birkenstock is vandaag nog altijd in handen van twee achterkleinzonen van Konrad. De groep verkocht in het recentste boekjaar (2019) 23,8 miljoen paar schoenen in 90 landen wereldwijd, goed voor een omzet van 721,5 miljoen euro (+11 procent) en een nettowinst van 129 miljoen euro (+40 procent). Birkenstock mag dan al vooral synoniem zijn van oerdegelijke sandalen, onder de huidige co-CEO’s Markus Bensberg en Oliver Reichter – die in 2012 de dagelijkse leiding in handen kregen – doken er ook broeksriemen, rugzakken en zelfs cosmetica op in het assortiment. Voor Birkenstock werken een 3.000 mensen; de grootste fabriek staat in Görlitz, in het voormalige Oost-Duitsland, op een boogscheut van de Poolse grens.

Het Britse CVC Capital Partners van zijn kant is een van de vijf grootste investeringsfondsen ter wereld en is onder meer eigenaar van het Zwitserse horlogemerk Breitling en de Duitse cosmeticaketen Douglas. Van 2006 tot 2013 was de groep ook de op één na grootste aandeelhouder van Bpost.