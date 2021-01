Marc Brys over inpassen Siebe Schrijvers bij OHL: "De vraag is of ik iemand aan de kant schuif voor hem"

Door de blessure van Sascha Kotysch en de schorsing van Pierre-Yves Ngawa is het puzzelen achterin bij OHL, dat donderdag naar Zulte Waregem trekt. Ook voorin moeten er lastige knopen worden doorgehakt, want Siebe Schrijvers is niet gekomen om op de bank te zitten. "De vraag is of ik iemand aan de kant schuif voor hem", zegt Marc Brys.

OHL zit in alle compartimenten van het veld met wat vraagtekens, we beginnen met de defensie. Ngawa is geschorst na zijn rode kaart tegen STVV. Een rode kaart die Marc Brys overigens nog altijd dwarszit. "Het was de perfecte tackle, in Engeland staan ze daarvoor op de banken", meent hij. "Wat wil men nu bereiken met daar rood voor te geven? Dat we geen intensiteit meer mogen brengen en niet meer naar een bal mogen spurten?"

Schrijvers kwam over van Club Brugge. Foto: BELGA

Hoe dan ook, het is puzzelen achterin bij OHL. Met de langdurig geblesseerden Duplus en Schuermans, de geschorste Ngawa en de licht geblesseerde Kotysch staan er liefst vier centrale verdedigers aan de kant. Kotysch ondergaat woensdag wel nieuwe onderzoeken en kan in het allerbeste geval donderdag al gerecupereerd worden. En anders is het misschien al aan Leicester-huurling Filip Benkovic? "De ervaring heeft hij, maar hij staat nog niet echt scherp", vertelt Brys over de Kroaat. "Vermoedelijk komt Zulte Waregem te vroeg. Dan zie ik eerder Raemaekers spelen."

Op het middenveld is het onzeker of David Hubert donderdag kan spelen. Hij ontbrak vandaag ziek op training. Andy King kan indien nodig zijn plaats innemen. In het offensieve compartiment is wél iedereen beschikbaar, maar daar stelt zich dan weer een luxeprobleem: wat met Siebe Schrijvers? Dat hij tegen STVV, minder dan 48 uur nadat zijn transfer in orde kwam, meteen een halfuur kreeg, maakt duidelijk dat Brys op erg korte termijn plannen met hem heeft. Maar waar zet je hem? Mercier, Sowah of Maertens op de bank zetten, is niet zo evident. "De vraag is: zet ik hem er voorin gewoon bij of zet ik iemand aan de kant voor hem?", aldus Brys. "Daar zijn we nog naar aan het zoeken. Na een klassieke voorbereiding van zeven weken zou dat geen probleem zijn, maar nu is het even aftasten en inpassen."