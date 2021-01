Francken past voor politieke blaam in affaire- Kucam: “U bent uw morele gezag voor altijd kwijt”

Terwijl zijn collega’s hem in de Kamercommissie de politieke rekening presenteerden in de affaire-Kucam, bleef oud-staatssecretaris Theo Francken (N-VA) opvallend afwezig. Het was in de vragenronde aan staatssecretaris Sammy Mahdi (CD&V) over de humanitaire visa dat Francken het moest ontgelden. “Uw kabinet heeft de mensensmokkel gefaciliteerd. U bent uw morele gezag voor altijd kwijt.”