Vaccinatiestop in ziekenhuizen zet kwaad bloed: “Hoe gaan ministers dit uitgelegd krijgen aan mensen in frontlinie?”

De vaccinaties in de Vlaamse ziekenhuizen waren nog niet goed opgestart, of ze moeten al worden stopgezet. Pfizer/BioNTech kan de komende twee weken geen leveringszekerheid bieden. “Ik vraag me af hoe de ministers dit nog gaan uitgelegd krijgen aan de mensen die al bijna een jaar in de frontlinie staan”, zegt een duidelijk geëmotioneerde Margot Cloet, topvrouw van Zorgnet-Icuro.

“Ja, we weten dat we nog een lange weg te gaan hebben. En, ja, we beseffen beter dan wie ook dat het met ups en downs zal gaan. Maar dit krijg je toch gewoon niet meer uitgelegd.” Margot Cloet, topvrouw van Zorgnet-Icuro, de grootste zorgkoepel van het land, begrijpt het niet meer: “Eerst kwam er groen licht om 35.000 vaccins te geven aan ziekenhuismensen, dan kwam er het bericht van de productievertraging bij Pfizer, dan klonk het dat de schade beperkt werd tot 7.000 inentingen minder. En deze namiddag kregen we van het Agentschap Zorg en Gezondheid te horen dat nog enkel die vaccins die al uit de diepvriezer zijn gehaald, nog mogen worden toegediend. Daarna stopt het. Want Pfizer kan de komende twee weken de leveringen niet garanderen en dus moeten de resterende vaccins voorbehouden worden voor de mensen die hun tweede prik moeten krijgen.”

“Hallucinant”

De vaccinaties van personeel van Vlaamse ziekenhuizen worden dus on hold gezet. “Hallucinant”, zegt Margot Cloet. Ik vraag me af hoe de ministers dit nog gaan uitgelegd krijgen aan de mensen die al bijna een jaar in de frontlinie staan. Dit getuigt écht van bijzonder weinig respect en je voelt de woede zo toenemen.”

Zorgnet-Icuro vraagt met aandrang dat zowel Pfizer als het beleid eindelijk werk maken van een heldere en transparante communicatie. “Zodat geweten is hoeveel vaccins er geleverd zijn, hoeveel er l zijn toegediend en hoeveel er nog in de diepvriezers zitten, wanneer er opnieuw geleverd worden en hoeveel. Alleen zo kan je een deugdelijke planning opstellen. Maar bovenal vraag ik dat er behoedzamer en realistischer wordt gecommuniceerd in plaats van op basis van beloften. Kondig zoiets pas aan als je 500 procent zekerheid hebt. Want dit is niet alleen bijzonder verwarrend, het is ook bijzonder frustrerend en demotiverend.”

Pfizer en het Agentschap Zorg en Gezondheid waren (nog) niet bereikbaar voor een reactie.