Mondmaskers in de klas nog niet verplicht onder 10 jaar

De Risk Assessment Group (RAG), het wetenschappelijke adviesorgaan van de federale overheid, is het niet eens geraakt over de uitbreiding van de mondmaskerplicht in de klas vanaf 10 jaar. Wel adviseren ze dat kinderen vanaf het vijfde leerjaar een masker dragen op het openbaar vervoer en in winkels als de epidemie verergert.

Door de opmars van de Britse coronavariant kreeg de RAG de vraag om haar advies over de mondmaskerplicht bij jonge kinderen te herzien. In november vorig jaar concludeerde de groep dat een uitbreiding niet aan de orde was. Deze keer was er meer debat over de kwestie. Verschillende bronnen bevestigen dat het om een hevig gepolariseerde discussie ging.

Het resultaat is een compromis: kinderen vanaf het vijfde leerjaar zouden enkel een masker moeten dragen in het openbare leven, zoals volwassenen. Wel in de winkel en de bus dus, maar niet in de klas. Die maatregel zou er wel pas komen samen met het zogenaamde ‘plan B’: een noodplan opgesteld door de expertengroep GEMS voor mocht de epidemie weer aan kracht winnen. Voorlopig blijft heel onduidelijk wanneer dat plan B in werking treedt. De RAG heeft een voorstel gedaan met concrete drempelwaarden, maar daarover is nog overleg gepland binnen het Overlegcomité.

De RAG pleit ook voor maatregelen die de overheid nu meteen moet nemen: een algemene mondmaskerplicht voor leerkrachten in de lagere school en een uitbreiding van het aantal kinderen dat in quarantaine moet wanneer een leerling in de basisschool besmet raakt.

Vraag is of Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) zal ingaan op die voorstellen. Woensdag is er overleg gepland met de onderwijspartners en de virologen. Hij zal alleszins niet snel mondmaskers in de klas verplichten. “Als er al twijfel is bij de experts, dan is de minister niet snel geneigd om dat kinderen aan te doen”, zegt zijn woordvoerder.