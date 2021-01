De verrassende nieuwe look van voormalig topspits Fernando Torres

Fernando Torres ziet er op zijn 36ste een pak gespierder uit dan tijdens zijn voetbalcarrière. Hij barst bijna uit zijn t-shirt. Als spits moest Torres het nochtans nooit hebben van zijn kracht, maar sinds hij in 2019 stopte als voetballer heeft hij duidelijk tijd doorgebracht in de fitness.

Fernando Torres was een talentvolle aanvaller. De Spanjaard scoorde aan de lopende band bij Atlético Madrid, Liverpool, Chelsea en ook voor het Spaanse nationale team. Hij won de wereldbeker in 2010 met La Roja, de Champions League met The Blues. Ook de Europa League (2x), de FA Cup en het Spaans kampioenschap (2x) staan op zijn palmares.

Na het seizoen 2018-2019 borg Torres zijn voetbalshirt op. Dat laatste seizoen voetbalde hij bij het Japanse Sagan Tosu en het is daar dat hij gestart is met meer krachttrainingen. Tijdens zijn voetbalcarrière was Torres slank en snel. Nu is hij een pak gespierder. Sinds kort is hij overigens trainer van Atlético B.

Fernando Torres out here looking BIG 💪



Think he's spent some time in the weight room since retirement 👀 pic.twitter.com/1isD39V4uc — International Champions Cup (@IntChampionsCup) January 19, 2021