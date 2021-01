Voetbalanalist Geert De Vlieger neemt afscheid van Donald Trump met indrukwekkend portret op Strava

Geert De Vlieger toont zich al maanden van zijn creatiefste kant op zijn fiets. De ex-doelman tovert geregeld een leuke figuur uit zijn hoofd op Strava. Nu de inauguratie van Joe Biden dichter bij komt en Trump geen president van de VS meer is, liet De Vlieger zich daardoor inspireren. Met zijn portret van Trump toont hij andermaal dat wat een Strava-kunstenaar hij is.