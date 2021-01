Donald Trump looft zichzelf in afscheidsspeech: “Ik ben de eerste president in tientallen jaren die geen oorlog begon”

Op de laatste dag van zijn presidentschap nam Donald Trump afscheid van ‘zijn’ Verenigde Staten. In een twintig minuten durende videoboodschap, die overigens door geen enkel groot Amerikaans medium live werd uitgezonden, had hij vooral oog voor zijn eigen verwezenlijkingen. Zijn opvolger, Democraat Joe Biden, werd geen enkele keer bij naam genoemd.

Groter en beter. Zo klonk de videoboodschap van Donald Trump dinsdagavond. In zijn speech had de Republikein het vooral over zichzelf en vooral niet over Biden. “Het was een eer om jullie president te mogen zijn. We deden wat jullie van ons vroegen. Ik koos nooit de gemakkelijkste weg want dat is wat de natie van mij verlangde.” Ook was de president er trots op dat hij naar eigen zeggen nooit een oorlog startte. “Ik ben de eerste president in tientallen jaren die geen oorlog begon, daar ben ik bijzonder trots op.” Net als op de Amerikaanse economie. We zijn erin geslaagd om de economie helemaal te laten openbloeien. De beurzen doen het fantastisch en we hebben ons leiderschap internationaal verstevigd.” En dan was er het coronavirus. “We zijn erin geslaagd om in amper negen maanden een vaccin te ontwikkelen. Een andere regering zou daar tien jaar over gedaan hebben. Ik noem het een medisch mirakel.”

De president wenste ook de volgende administratie veel succes, al noemt hij Biden geen enkele keer bij naam. “We laten de volgende regering achter met de sterkste en meest robuuste grenscontroles en veiligheidsmaatregelen ooit. We hebben bevestigd dat de regering opnieuw voor de mensen werkt. Ik heb nooit de gemakkelijkste weg genomen, eerder de moeilijkste. Ik heb gevochten voor jullie want dat is waarom jullie me kozen. Ik zal woensdag de macht overdragen maar vergeet niet: we zijn een beweging gestart en zijn nog maar begonnen. Ik wens de volgende administratie veel succes en bid dat ze het land welvarend houden.”

De inauguratie van president Biden zal woensdag plaatsvinden.