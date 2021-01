Italiaanse premier overleeft ook vertrouwensstemming in de Senaat

De Italiaanse premier Giuseppe Conte heeft dinsdag ook een vertrouwensstemming in de Senaat overleefd. Hij kan dus aan de macht blijven.

Vorige week heeft de splinterpartij Italia Viva van ex-premier Matteo Renzi de coalitie verlaten en daarmee de regering in een crisis gstort. Conte zocht daarop andere meerderheden in het parlement, door bijvoorbeeld een beroep te doen op overlopers en de hulp van andere kleine partijen.

Maandag overleefde Conte al een vertrouwensstemming in het lagerhuis, met een absolute meerderheid van 321 stemmen. In de Senaat kregen Conte en zijn regering 156 stemmen voor en 140 tegen. Voor een absolute meerderheid had hij 161 stemmen moeten krijgen, maar hij haalde wel voldoende steunstemmen om aan de macht te blijven. De 17 verkozenen van Viva Italia onthielden zich.