Vincent Kompany zag meerdere goede zaken tegen Charleroi: “Mooi dat Vlap de tweede penalty mocht nemen”

Anderlecht heeft dinsdagavond met 3-0 gewonnen van Charleroi. Michel Vlap en Anouar El Hadj speelden beiden een goede wedstrijd en keken dan ook tevreden terug op de zege. Ook trainer Vincent Kompany blikte tevreden terug.

Vlap: “Nmecha gunde het mij wel”

“We zijn tegen Charleroi doorgegaan op het elan van vorige keer, alleen winnen we nu”, zei Vlap na de wedstrijd. “Ik miste snel een grote kans. Die bal vloog net naast, dat was jammer. Maar dat is voetbal.” Vlap scoorde uiteindelijk wel vanop de stip. Nmecha liet hem de tweede strafschop trappen. Hij wist dat ik hem graag wou nemen en hij weet dat ik hard aan het werken ben. Dus hij gunde het mij wel. Ik wacht al even op mijn eerste goal dit seizoen. Het is mooi dat ik vandaag die kans kreeg.”

“Ik moet mij elke wedstrijd tonen en moet zo verder doen. Het gaat wel goed. We creëerden de hele wedstrijd veel kansen, maar met 3-0 zijn we wel tevreden tegen Charleroi. We hebben thuis weinig weggegeven.”

El Hadj had enkele goede acties en passes in huis. Foto: Isosport

El Hadj: “Nu hadden we wat meer geluk”

El Hadj werd uitgeroepen tot man van de match en was daar uiteraard tevreden mee. “Het was een mooie avond. We startten goed aan de wedstrijd. In de tweede helft werd de match intenser, maar uiteindelijk werd het een perfecte avond. Er is geen verschil met de vorige wedstrijden, alleen hadden we nu wat meer geluk.”

Coach Vincent Kompany posteerde El Hadj centraal op het middenveld en daar was de 18-jarige Belg blij om. “In het midden voel ik mij het meest op mijn gemak. Daar kan ik het spel het beste lezen. Er is veel concurrentie op die positie, maar dat is zo in het voetbal. Als ik zo verder werk, komt het wel goed. Het is jammer dat ik geen goals of assists achter mijn naam heb vandaag. Dat moet terugkomen, want dat is het belangrijkste.”

Of hij volgende keer een interview in het Nederlands wilde geven, werd hem nog gevraagd. “Oké, we gaan proberen”, antwoordde El Hadj in perfect Nederlands.

Foto: BELGA

Kompany: “Hopelijk hebben we hier de volgende stap gezet”

Vincent Kompany had enkele mooie dingen gezien tijdens de wedstrijd tegen Charleroi. “De jongens hebben de lijn van laatste wedstrijden doorgetrokken en dat tegen ploeg die verdedigend sterk is. We waren toch weer dreigend, met een mooi derde doelpunt van Ciske (Amuzu, red.). Ik zag de acties en patronen terug van op training. Dat lukte ons wel beter dan voordien. Ik zie heel veel doelpunten op training, dus hopelijk hebben we hier de volgende stap gezet. We zijn goed bezig.”

Over man van de match El Hadj had hij nog enkele lovende woorden in petto. “Hij deed het goed. Hij moet nog efficiënter zijn mag. Maar hij ziet het spel wel goed en is technisch verfijnd. Bovendien werkt hij keihard voor de ploeg en loopt hij heel slim waardoor hij ook verdedigend een sleutelpion was tegen Charleroi.”

Kompany was ook blij dat Nmecha Vlap de tweede penalty liet trappen. “Mooi, mooi dat hij mocht scoren van Nmecha. Die fase staat in sterk contrast met toen ze vorige keer samen op het veld stonden en discussieerden over een strafschop. We hebben niet altijd de resultaten gekregen die we verdienden, maar we zitten wel op het goede spoor.”

Na afloop had Kompany nog iets te bespreken metde scheidsrechter, maar het ging niet over een specifieke wedstrijdfase volgens hem. “De spelers van beide ploegen hadden wat woorden gewisseld na de wedstrijd. Ik wou even laten weten aan de scheidsrechter na de wedstrijd dat ik het zelf wel zou oplossen, dat ik controle had over mijn spelers.”