Thomas Meunier lijdt met Borussia Dortmund zure nederlaag bij Leverkusen: bekijk hier de doelpunten

Op de 17e speeldag in de Duitse Bundesliga leed Thomas Meunier met Dortmund een 2-1 nederlaag bij Leverkusen, de tweede in de stand. Dortmund is vierde, op zeven punten van Bayern München en op drie van Leverkusen en Leipzig. Meunier speelde de hele wedstrijd. De andere Dortmund-Belgen Thorgan Hazard en Axel Witsel liggen nog in de lappenmand.